الزلزال المدمر: الجزائر ترسل مساعدات لتركيا وسوريا وتبون يعزي

قررت الجزائر إرسال فريق مساعدة من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالإضافة إلى مساعدات طبية إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الاثنين، وامتد إلى سوريا وبلدان مُجاورة.

وقال وزير الداخلية الجزائرية، إبراهيم مراد، في تصريحات للصحافة المحلية، إنّ الرئيس عبد المجيد تبون، أمر بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، مبرزاً أن فريق الحماية المدينة استجاب بسرعة للعملية التضامنية، مشدداَ على كفاءته واحترافيته.

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ويتكوّن فريق الحماية المدنية من 89 عونا من أطباء بالإضافة إلى الفريق السينوتقني، ومن المرتقب أن يصل مساء اليوم إلى تركيا الشقيقة للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وحسب المسؤول الجزائري، فإنّ هناك فريقا آخر سيتوجّه غدا الثلاثاء إلى سوريا للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإجلاء الجرحى والمصابين من تحت الأنقاض.

إلى ذلك، قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه إلى كل من نظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد، مؤكدا "وقوف بلاده إلى جانب الشعبين التركي والسوري الشقيقين في هذه الظروف القاسية"، معربًا عن "كامل استعداد الجزائر للمساهمة في كل مجهود من شأنه التخفيف من وقع هذه المأساة الأليمة".

بالإضافة إلى ذلك، قالت الخارجية الجزائرية إنّه "على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب صباح أمس مناطق في جنوب الجمهورية التركية وشمال الجمهورية العربية السورية مخلفا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية، تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وحكومتي وشعبي هذين البلدين الشقيقين".

وأكدت الجزائر على وقوفها مع كل من تركيا وسوريا مبرزة: "إن الجزائر التي تشاطر ألم هذه الفاجعة الأليمة مع أشقائها في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، تؤكد تضامنها التام مع هذين البلدين الشقيقين وتعرب عن تطلعها لتجاوزهما هذه المحنة بكثير من الصبر والعزم والثبات".