اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جانب من لقاء اللجنة العسكرية 5+5 بالقيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد عبدالله باتيلي والوفد المرافق له.
باتيلي

بحضور أممي.. انطلاق اجتماعات لجنة 5+5 في القاهرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفاد التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، بانطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في القاهرة بحضور المبعوث الأممي وممثلين عن السودان وتشاد والنيجر.

فيديو مؤثر لإنقاذ طفلة سورية من بين الركام.. سمعت أباها فتحركت سوريا فيديو مؤثر لإنقاذ طفلة سورية من بين الركام.. سمعت أباها فتحركت

خطة إخراج المرتزقة

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بأن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" بحثت خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي وممثلين عن دول جوار ليبيا (السودان وتشاد والنيجر).

من جهته، أعرب المبعوث الأممي لدى ليبيا، في كلمته خلال الاجتماع الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة على مدى يومين، عن شكره للحكومة المصرية "لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ودعمها المستمر وجهودها الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

تنفيذ اتفاق وقف النار

كما أشاد باتيلي باللجنة العسكرية المشتركة وجهودها في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التي اضطلعت بها حتى الآن من أجل تفعيل خطة العمل الموقعة في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ونقل التلفزيون المصري عن باتيلي قوله إنه سيتوجه للسودان وتشاد والنيجر لاستكمال بحث خروج المرتزقة من ليبيا.

يذكر أن المبعوث الأممي أكد في أكتوبر 2022 أن اللجنة المذكورة وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة "برسم خرائط" تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شاهد.. كيف تحدث الزلازل شاهد.. كيف تحدث الزلازل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط