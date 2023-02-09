أجهش باكيا.. مشهد مؤثر لمنقذ جزائري ينتشل طفلا تركيا من الركام

تعددت المشاهد والصور المؤثرة التي خلفها زلزال تركيا المدمر، وإن كان أغلبها يدمي القلب فإن بعضها يثلج الصدر، ويعطي فسحة أمل وسط هول المشاهد المفجعة، ومن بين المواقف المؤثرة التي رصدتها الكاميرات وتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إخراج منقذ جزائري طفلاً من تحت الركام في تركيا.

ونشرت الحماية المدنية الجزائرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك فيديو يظهر لحظة دخول أحد أفراد فريق الإنقاذ الجزائري تحت الأنقاض لإخراج الطفل.

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وعقب دخوله تحت الأنقاض بدأ عون الحماية الجزائرية في التكلم مع الطفل. قائلا له "بي بي، أيا وليدي، أيا عمري، أيا حبيبي، أعطيني يدك".

وبعد إخراجه من تحت الأنقاض، حضن عون الإنقاذ الجزائري، الطفل، وأجهش بالبكاء متؤثرا بالموقف.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا مع مقطع الفيديو، منوهين برباطة جأش عون الحماية المدنية الجزائري وكذا إحساسه المرهف وإنسانيته.

يذكر أن الجزائر قررت إرسال فريق مساعدة من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالإضافة إلى مساعدات طبية إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الاثنين، وامتد إلى سوريا وبلدان مُجاورة.

وقال وزير الداخلية الجزائرية، إبراهيم مراد، في تصريحات للصحافة المحلية، إنّ الرئيس عبد المجيد تبون، أمر بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، مبرزاً أن فريق الحماية المدنية استجاب بسرعة للعملية التضامنية، مشدداَ على كفاءته واحترافيته.

لا يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسوريا منذ أن هز الزلزال المدمّر أرضهما، فجر الاثنين الماضي، حيث يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، اليوم الخميس، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 3 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 17.500 ألف شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

ويعثر عمال الإنقاذ على مزيد من الناجين تحت الأنقاض رغم تضاؤل الأمل، حيث يعمل رجال الإنقاذ في سباق مع الزمن لانتشال ناجين محتملين محاصرين تحت أنقاض آلاف المباني التي انهارت بفعل الزلزال.

وفي تركيا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في وقت سابق أن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى أكثر من 12,873 قتيلا، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت إلى أكثر من 3550 قتيل.

كما أصيب نحو 63 ألف شخص بجروح في تركيا، وأكثر من 5000 في سوريا، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.