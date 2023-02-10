تونس.. الحكم بإعدام إرهابي "مرّتين" وسجنه 45 عاماً
تورط في قتل عون أمن وإصابة اثنين آخرين بالرصاص بجهة جنعورة من ولاية قبلّي
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بالإعدام شنقا حتّى الموت مرّتين مع 45 عاما سجنا في حق عنصر إرهابي تورط في قتل عون أمن وإصابة اثنين آخرين بالرصاص بجهة جنعورة من ولاية قبلّي وفق ما أفادنا به الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.
وأضاف الترخاني لموقع موزاييك التونسي بأن الواقعة تعود إلى شهر مارس من سنة 2017 حيث وفي حدود الساعة منتصف الليل سمع دويّ طلق ناري بجهة جنعورة من ولاية قبلّي على مقربة من مقرّ تابع للحماية المدنية، وبتوجّه دورية أمنية إلى المكان لاستجلاء مصدر الطلق الناري جوبه أعوانها بإطلاق الرصاص عليهم من طرف ثلاثة عناصر إرهابية مما أدّى إلى مقتل عون أمن وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
كما أسفرت العملية عن مقتل عنصرين من عناصر الخلية الإرهابية وإصابة عنصر ثالث والذي تم إيقافه بعد السيطرة عليه ليحال لاحقا على أنظار القضاء.
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