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الفريق الجزائري يفوز بجائزة الطبخ في تونس عن حلوة مقروط اللوز
الفريق الجزائري يفوز بجائزة الطبخ في تونس عن حلوى مقروط اللوز

بمشاركة 35 دولة عربية وأجنبية.. الجزائر تفوز بكأس العالم للطبخ

ارتكز تخصص الحلويات في هذه المسابقة على ثلاثة منتجات أساسية هي الحلويات، والكعكة ثلاثية الأبعاد وأنواع عديدة من الخبز

العربية.نت - الجزائر 
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بمشاركة أكثر من 60 طباخاً وصانع حلوى جزائريا، فاز الفريق الجزائري بكأس العالم للطبخ وفنون الطهي 2023، في الطبعة الثانية للتظاهرة بمدينة سوسة التونسية، في فئة صناعة الحلويات، بمشاركة 35 دولة عربية وأجنبية.

وعادت الجائزة لكل من شافية عريب، بكأس الحلويات العصرية، ومواطنتها مروة لباد بكأس مسابقة "الكايك ديزاين"، التي تواصلت ما بين يومي 11 و13 فبراير الجاري.

وارتكز تخصص الحلويات في هذه المسابقة، على ثلاثة منتجات أساسية هي الحلويات، والكعكة ثلاثية الأبعاد وأنواع عديدة من الخبز.

وشارك في هذه التظاهرة عدة دول، أبرزها الجزائر، تونس، فلسطين، إيطاليا ألمانيا، سوسيرا، ليبيا، تركيا، روسيا، كازاخستان، أوزباكستان، أذربيجان وكوريا الجنوبية.

في هذا السياق، أكد رئيس الوفد الإعلامي الجزائري، إدريس قديدح، على مكانة المطبخ الجزائري في مثل هذه المسابقات، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 60 طباخًا وصانع حلوى جزائريا، قدموا مشاركاتهم في 18 تخصصًا في هذا "المونديال".

حلوى مقروط اللوز الجزائرية
حلوى مقروط اللوز الجزائرية

وتصدرت حلوى مقروط اللوز الجزائرية المرتبة الأولى في هذه التظاهرة، ويدخل في مكوّناتها اللوز والبيض والسكر ونكهة ماء زهر البرتقال، وهي من الحلويات التي حازت على المرتبة الرابعة في العالم بين الحلويات الأكثر تقييما بين المتابعين، بين 50 دولة تم تقديمها في هذا الترتيب لأفضل الحلويات على موقع "TasteAtlas" المتخصّص في الطبخ عام 2022.

ومقروط اللوز بحسب هذا الترتيب، هو الحلوى الأشهى عربيا وإفريقيا، والثانية متوسطيا.

يذكر أن الطبخ الجزائري صنف في 4 يونيو 2022، على أنه الأفضل عربيا في 2022، والثاني على مستوى مطابخ القارة الإفريقية، حسب التقرير.

ويعتبر Tasteatlesدليل سفر تجريبيا للمطبخ التقليدي يجمع بين الوصفات ومراجعات الطعام والمقالات البحثية لمشاركة نكهة عالمية للمطبخ.

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