فريق الإنقاذ الجزائري يعود من تركيا ووسم #شكرا_أبطال_الحماية يصدح

عاد فريق الإنقاذ التابع للحماية المدنية الجزائرية، صباح اليوم الأربعاء، إلى بلدهم بعد إتمام عملية البحث والإنقاذ في تركيا.

وحظي الوفد باستقبال رسمي بمطار بوفاريك العسكري، وذلك بحضور وزير الداخلية إبراهيم مراد، رفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

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وأثنى وزير الداخلية على العمل الذي قام به الوفد الجزائري الذي رفع الراية الوطنية وحظي بتقدير دولي.

وتمكن الفريق الجزائري في تركيا من إنقاذ 13 شخصا أحياء، وانتشال 96 آخرين متوفين في حصيلة نهائية.

وعقب الثناء الذي حظيت به جهود فريق الإنقاذ الجزائري بعد زلزال تركيا وسوريا محليا ودوليا، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدورهم وسم شكر لأبطال الحماية.

الأكثر تداولاً

وتداولت مختلف الصفحات والحسابات عبر موقعي فيسبوك وتويتر هاشتاغ "شكرا أبطال الحماية" تقديرا للمجهودات الإنسانية التي بذلها فريق الحماية المدنية بتركيا وسوريا منذ اللحظات الأولى لوصوله.

واستطاع الوسم خلال ساعات قليلة أن يكون من بين الأكثر تداولا في الجزائر نتيجة التفاعل الكبير الذي حظي به.

وغرد أحد المتفاعلين قائلا: "عندما تشاهد أرقام التدخلات التي قامت بها الحماية المدنية الجزائرية في ظرف زمني وجيز، وقوة الكارثة الإنسانية التي حدثت في كل من تركيا وسوريا وصعوبة المنطقة نتأكد من شجاعة وكفاءة أبطالنا.. لا يسعنا سوى القول شكرا أبطال الحماية".

يذكر أن الجزائر كانت قد أرسلت فريق مساعدة من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالإضافة إلى مساعدات طبية إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وامتد إلى سوريا وبلدان مُجاورة.

ومن بين المواقف المؤثرة التي رصدتها الكاميرات وتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إخراج منقذ جزائري طفلاً من تحت الركام في تركيا.

ونشرت الحماية المدنية الجزائرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك فيديو يظهر لحظة دخول أحد أفراد فريق الإنقاذ الجزائري تحت الأنقاض لإخراج الطفل.

وعقب دخوله تحت الأنقاض بدأ عون الحماية الجزائرية في التكلم مع الطفل. قائلا له "بي بي، أيا وليدي، أيا عمري، أيا حبيبي، أعطيني يدك".

وبعد إخراجه من تحت الأنقاض، حضن عون الإنقاذ الجزائري الطفل، وأجهش بالبكاء متأثرا بالموقف.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا مع مقطع الفيديو، منوهين برباطة جأش عون الحماية المدنية الجزائري وكذا إحساسه المرهف وإنسانيته.

يذكر أيضا أن الجزائر قدمت مساعدات مالية لكل من تركيا وسوريا لدعمهما في جهود التكفل بمنكوبي الزلزال.

وجاء في بيان للحكومة: تنفيذًا للتعليمات التي أسداها السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنًا معهما على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما.