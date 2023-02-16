مصور جزائري: عشقّت الخيل وهدفي التعريف بالفروسية التقليدية

لم يكن المصور الكوبي البرتو كوردا يعلم بأن الصورة التي التقطها للثوري الأرجنتيني تشي غيفارا سنة 1960 ستغير مجرى حياته وتنقله من مصور شبه هاو إلى فنان اسطوري ذو حس عالي، بعد مرور سنة كاملة من التقاطها ونشرها لتصّبح الصورة الأكثر تداولاً بين الطلاب اليساريين خلال موجة الاحتجاجات الغربية في نهاية الستينات.

صُنفت صورة كوردا كأشهر صورة في القرن العشرين ومن خلالها استطاع العالم أن يقف على وزن الصور في مناحي الحياة، خصوصاً إذا أحسن صاحبها توظيفها في سياقات اجتماعية وثقافية وإنسانية معينة.

مادة اعلانية

شخبات.. سفير الخيل العربي

لا تبدو قصة كوردا بعيدة عن قصة المصور عمر لخضر شخبات، ابن مدينة الجلفة في الجزائر حتى وإن اختلفت في السياق الزماني والمكاني، فقد تحول شخبات من مصور مغمور إلى محترف في مدينته وخارجها بعد اختيار صورته للمشاركة في معرض المهرجان الدولي اكسبوجر للتصوير بالإمارات 2023، وهي صورة حول الفارس العربي الأصيل.

ويُعد المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر منصة متكاملة تستقطب مجموعة من المصورين العالميين وعشاق التصوير من هواة ومحترفين، وتجمع ما بين ورش العمل المتخصصة والمعارض والندوات والعروض والمسابقات والمعارض التجارية التي تضم أهم الشركات المختصة بإنتاج الصورة الفوتوغرافية الاحترافية.









حظيت صورة عمر شخبات بمشاركة في المعرض الدولي للتصوير في الامارات لعام 2023 عشق شخبات الفروسية منذ صغره وهدفه الترويج لها خارج الجزائر يعتبر المصور شخبات من الذين يوثقون المهرجات وعروض الفروسية التي تقام في مدينته الجلفة يقول شخبات إن هدفه من المشاركة في معرض الامارات الدولي التعريف بالموروث الثقافي الجزائري تعتبر الخيول الجزائرية من أجود انواع الخيول في العالم

هوس الخيل والفروسية

ويُعتبر المصور عمر لخضر شخبات شاباً عاشقاً للخيل ومهوساً بالفروسية، إذ عمد على الذهاب إلى البادية منذ نعومة اظافره لركوب الخيول كما قال لـ"العربية نت"، ومع مرور الوقت اختمرت في رأسه فكرة المشاركة بصوره التي يلتقطها في المهرجات حول الخيل في المسابقات الدولية لإبراز ما تزخر به الجزائر من مقومات ثقافية وتاريخية في الفروسية. وعبّر شخبات عن حبه للخيل والفروسية قائلاً: "عندما تمر أمامي سيارة فاخرة ويمر أمامي حصان سأبقى أراقب الحصان".

وشارك شخبات في عدة مسابقات خاصة بالصورة الفوتوغرافية آخرها المعرض الدولي بالإمارات، حيث روى قصة قائلاً: "شاركت من قبل في عدة مسابقات وهذه المرة حاولت المشاركة في هذا المعرض الدولي بالإمارات، وقد اخترت الصورة لأنني أهوى تصوير الفنتازيا ولدي صور كثيرة، كما أنني اخترتها لأنها معبرة عن مدى تعلق الفارس بحصانه".

وتحدث شخبات عن هدفه الذي سعى من أجله من خلال المهرجان قائلاً: "هدفي كان المساهمة في إبراز قدر الإمكان ما تزخر به الجزائر من مقومات ثقافية وتاريخية إضافة إلى أن المشاركة فيه ستقدم لي حافزاً للتطور في هذا المجال".