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تعتبر الخيول الجزائرية من أجود انواع الخيول في العالم
صورة من تصوير عمر لخضر شخبات

مصور جزائري: عشقّت الخيل وهدفي التعريف بالفروسية التقليدية

اختيرت صورة عمر شخبات حول الفارس العربي الأصيل للمشاركة في معرض الدولي للتصوير بالإمارات

العربية.نت - ايمان عويمر 
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لم يكن المصور الكوبي البرتو كوردا يعلم بأن الصورة التي التقطها للثوري الأرجنتيني تشي غيفارا سنة 1960 ستغير مجرى حياته وتنقله من مصور شبه هاو إلى فنان اسطوري ذو حس عالي، بعد مرور سنة كاملة من التقاطها ونشرها لتصّبح الصورة الأكثر تداولاً بين الطلاب اليساريين خلال موجة الاحتجاجات الغربية في نهاية الستينات.

صُنفت صورة كوردا كأشهر صورة في القرن العشرين ومن خلالها استطاع العالم أن يقف على وزن الصور في مناحي الحياة، خصوصاً إذا أحسن صاحبها توظيفها في سياقات اجتماعية وثقافية وإنسانية معينة.

شخبات.. سفير الخيل العربي

لا تبدو قصة كوردا بعيدة عن قصة المصور عمر لخضر شخبات، ابن مدينة الجلفة في الجزائر حتى وإن اختلفت في السياق الزماني والمكاني، فقد تحول شخبات من مصور مغمور إلى محترف في مدينته وخارجها بعد اختيار صورته للمشاركة في معرض المهرجان الدولي اكسبوجر للتصوير بالإمارات 2023، وهي صورة حول الفارس العربي الأصيل.

ويُعد المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر منصة متكاملة تستقطب مجموعة من المصورين العالميين وعشاق التصوير من هواة ومحترفين، وتجمع ما بين ورش العمل المتخصصة والمعارض والندوات والعروض والمسابقات والمعارض التجارية التي تضم أهم الشركات المختصة بإنتاج الصورة الفوتوغرافية الاحترافية.

حظيت صورة عمر شخبات بمشاركة في المعرض الدولي للتصوير في الامارات لعام 2023
من 5
  • حظيت صورة عمر شخبات بمشاركة في المعرض الدولي للتصوير في الامارات لعام 2023
  • عشق شخبات الفروسية منذ صغره وهدفه الترويج لها خارج الجزائر
  • يعتبر المصور شخبات من الذين يوثقون المهرجات وعروض الفروسية التي تقام في مدينته الجلفة
  • يقول شخبات إن هدفه من المشاركة في معرض الامارات الدولي التعريف بالموروث الثقافي الجزائري
  • تعتبر الخيول الجزائرية من أجود انواع الخيول في العالم
(5 صور)
حظيت صورة عمر شخبات بمشاركة في المعرض الدولي للتصوير في الامارات لعام 2023
حظيت صورة عمر شخبات بمشاركة في المعرض الدولي للتصوير في الامارات لعام 2023
عشق شخبات الفروسية منذ صغره وهدفه الترويج لها خارج الجزائر
عشق شخبات الفروسية منذ صغره وهدفه الترويج لها خارج الجزائر
يعتبر المصور شخبات من الذين يوثقون المهرجات وعروض الفروسية التي تقام في مدينته الجلفة
يعتبر المصور شخبات من الذين يوثقون المهرجات وعروض الفروسية التي تقام في مدينته الجلفة
يقول شخبات إن هدفه من المشاركة في معرض الامارات الدولي التعريف بالموروث الثقافي الجزائري
يقول شخبات إن هدفه من المشاركة في معرض الامارات الدولي التعريف بالموروث الثقافي الجزائري
تعتبر الخيول الجزائرية من أجود انواع الخيول في العالم
تعتبر الخيول الجزائرية من أجود انواع الخيول في العالم

هوس الخيل والفروسية

فريق الإنقاذ الجزائري يعود من تركيا ووسم #شكرا_أبطال_الحماية يصدح المغرب العربي زلزال تركيا فريق الإنقاذ الجزائري يعود من تركيا ووسم #شكرا_أبطال_الحماية يصدح

ويُعتبر المصور عمر لخضر شخبات شاباً عاشقاً للخيل ومهوساً بالفروسية، إذ عمد على الذهاب إلى البادية منذ نعومة اظافره لركوب الخيول كما قال لـ"العربية نت"، ومع مرور الوقت اختمرت في رأسه فكرة المشاركة بصوره التي يلتقطها في المهرجات حول الخيل في المسابقات الدولية لإبراز ما تزخر به الجزائر من مقومات ثقافية وتاريخية في الفروسية. وعبّر شخبات عن حبه للخيل والفروسية قائلاً: "عندما تمر أمامي سيارة فاخرة ويمر أمامي حصان سأبقى أراقب الحصان".

وشارك شخبات في عدة مسابقات خاصة بالصورة الفوتوغرافية آخرها المعرض الدولي بالإمارات، حيث روى قصة قائلاً: "شاركت من قبل في عدة مسابقات وهذه المرة حاولت المشاركة في هذا المعرض الدولي بالإمارات، وقد اخترت الصورة لأنني أهوى تصوير الفنتازيا ولدي صور كثيرة، كما أنني اخترتها لأنها معبرة عن مدى تعلق الفارس بحصانه".

وتحدث شخبات عن هدفه الذي سعى من أجله من خلال المهرجان قائلاً: "هدفي كان المساهمة في إبراز قدر الإمكان ما تزخر به الجزائر من مقومات ثقافية وتاريخية إضافة إلى أن المشاركة فيه ستقدم لي حافزاً للتطور في هذا المجال".

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