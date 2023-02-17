خدشتا الحياء..سجن فنانة مشهورة وصانعة محتوى في ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان مساء الخميس، القبض على الفنانة أحلام اليمني وصانعة المحتوى حنين العبدلي في مدينة بنغازي وإيداعهما السجن، بتهمة ارتكابهما "جرائم إلكترونية مخلة بالشرف".

وقالت في بيان، إنه تم إيداع أحلام اليمني وحنين العبدلي بسجن النساء عقب نشرهما محتوى خادشا للحياء ومسيئا للمرأة الليبية.

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إشاعات خطف عارية عن الصحة

كما نفت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خطفهما، مشيرا إلى أن هذه الأخبار "عارية عن الصحة غرضها الفتنة والنَيل من الاستقرار الأمني".

وحذرت كل من تسوّل له نفسه العبث وارتكاب مثل هذه الأفعال من أنه سيلقى خلف القضبان، متوعدة بتقديم المخالفين للقضاء الليبي العادل بلا هوادة وبدون استثناء، ومشددا على أن القانون فوق الجميع.

تشديدات صارمة

يذكر أن أحلام اليمني، هي إحدى أبرز الفنانات الشعبيات في ليبيا، التي تحظى أغانيها بانتشار وشهرة واسعة، كما تحظى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة كبيرة، أمّا حنين العبدلي فهي صانعة محتوى مشهورة.

ويأتي اعتقال اليمني والعبدلي، بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية البدء في تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية بتشديدات صارمة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وضبط كل من يشكل سلوكه أو أفعاله المساس بالآداب العامة أو غيرها من جرائم الابتزاز والنصب والاحتيال، والشعوذة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أما قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، فهو محل جدل واسع في البلاد، حيث تعتبر الجمعيات الحقوقية أنّه يمّس بصفة مباشرة بحقوق الإنسان والحريّات الأساسية، كما يحدّ من حريّة التعبير والرأي والنشر.