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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الجزائر

الجزائر تخصص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في إفريقيا

تبون: هذه الخطوة تعبر عن قناعة الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية

العربية.نت
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قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تمويل مشاريع تنموية في إفريقيا بقيمة مليار دولار عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وهي هيئة حكومية أنشئت في 2020.

وجاء القرار في خطاب للرئيس الجزائري، الأحد، قرأه نيابة عنه رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمان الذي مثل الجزائر في القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا.

وجاء في الخطاب الذي نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقاطع منه "قررت ضخ مبلغ مليار دولار أميركي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة".

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وأوضح تبون أن هذه الخطوة تعبر عن "قناعة الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية".

وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها.

وأنشئت الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية في فبراير 2020، وهي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية من مهامها تنفيذ سياسة التعاون الدولي للجزائر في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

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