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خفر السواحل التونسي
خفر السواحل التونسي
تونس

خفر السواحل التونسي ينقذ أكثر من 400 مهاجر في ليلة واحدة

إحباط 16 محاولة للهجرة غير القانونية بحراً نحو السواحل الأوروبية

تونس - فرانس برس
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أعلن خفر السواحل التونسيون، الأحد، إنقاذ 423 مهاجراً في ليلة واحدة قبالة سواحل البلاد، إضافة إلى إحباط 16 محاولة للهجرة غير القانونية بحراً نحو السواحل الأوروبية.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني على موقع فيسبوك بيانا قال فيه: "تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 شباط/فبراير (السبت والأحد) وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط والشمال والجنوب من إحباط عدد 16 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ عدد 423 شخصا".

والمهاجرون هم 71 تونسيا و352 من جنسيات دول جنوب الصحراء، بحسب البيان.

وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات غير قانونية بحرا إلى السواحل الأوروبية وتحديدا الإيطالية.

وتستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الواصلين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية أن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

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وتسجل تونس التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.

وأفاد خفر السواحل التونسيون في بيان، الجمعة، أن عمليات الهجرة غير القانونية "تشهد ارتفاعا كبيرا خلال هذا الأسبوع نظرا لتحسن العوامل الجوية".

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