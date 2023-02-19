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الجزائر

فضحته الكاميرا.. حارس بإقامة جامعية بالجزائر يتجسس على البنات

مديرة الخدمات الجامعية أكدت أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذا الحارس

العربية.نت
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فضح مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام جزائرية، حارس إقامة جامعية مخصصة للبنات كان يتجسس على الطالبات.

وأظهر الفيديو وفق ما نشر موقع قناة النهار الجزائرية، حارسا يعمل بالإقامة الجامعية بلقايد 4 بوهران يتجسس على بنات داخل حمامات الإقامة.

وحسب المصادر، فإن الحارس كان يتجسس على بنات بالإقامة الجامعية وفر هاربا لحظة اكتشافه.

وأوضحت إدارة الإقامة الجامعية بلقايد 4 بوهران عبر منشور لها في صحفحتها على فيسبوك، أن كاميرات المراقبة للإقامة كشفت الحارس المدعو (خ-ع) في الإقامة الجامعية ب1، والذي كان خارج أسوار الإقامة.

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من جهتها، اعتبرت مديرة الإقامة الزين كريمة أن هذا التصرف لا أخلاقي ولا مهني وغير مقبول نهائيا. وأضافت أنه لم يتم تسجيل دخول أي أجنبي إلى الإقامة.

في حين أكدت مديرة الخدمات الجامعية أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذا الحارس.

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