اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
القضاء التونسي - توضيحية
تونس

تونس.. الحزب الدستوري الحر يرفع دعوى قضائية لإلغاء مسيرة عن "الخلافة"

الدستوري الحر يتهم حزب التحرير بالسعي إلى "قلب نظام الحكم وإلغاء تام للاستقلال"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تنظر المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، في قضية مستعجلة تقدم بها الحزب الدستوري الحر، للمطالبة بإبطال فعاليات مؤتمر حزب التحرير، المقرر عقده السبت، تحت شعار"انهيار دولة الحداثة.. ولا خلاص إلا بدولة الخلافة".

الحزب الدستوري الحر قال في بيان، إنه لجأ إلى القضاء لإبطال هذا المؤتمر في "ظل صمت الدولة" إزاء ما اعتبره "سعي حزب التحرير إلى قلب نظام الحكم وإلغاء تام للاستقلال"، معلنا "أنه سيرفع كذلك شكوى جزائية ضد مؤسسي ومسيري ما وصفه بـ"التنظيم الخارجي الخطير"، وكل من يكشف البحث عن "تآمره على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

السيناتور مينينديز: خسرنا الثورة الخضراء ويجب ألا نخسر ثورة إيران الحالية أميركا احتجاجات إيران السيناتور مينينديز: خسرنا الثورة الخضراء ويجب ألا نخسر ثورة إيران الحالية

إلى ذلك، تعقد حركة النهضة، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحافيا وصفته بالطارئ، سيخصص لحملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها السلطة، وشملت بالخصوص رجال أعمال وقضاة معزولين وسياسيين، بينهم القيادي البارز بالحركة نور الدين البحيري، والقيادي السابق بها عبد الحميد الجلاصي.

النهضة تعتبر هذه الاعتقالات بمثابة "تصفية لحساب السلطة مع خصومها السياسيين"، فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الموقوفين "مجرمون وإرهابيون خططوا للتآمر على الدولة وترتيب انقلاب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إضراب تجاري في مخيم شعفاط الفلسطيني ردا على حملة الاعتقالات الإسرائيلية إضراب تجاري في مخيم شعفاط الفلسطيني ردا على حملة الاعتقالات الإسرائيلية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط