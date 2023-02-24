سعد لمجرد.. اشتهر بنجاحات الأغاني وملفات الاعتداءات الجنسية

صدر أمر المحكمة الجنائية في باريس، الجمعة، بحبس المغني المغربي سعد لمجرد ما يعني أنه سيودع السجن على الفور، وسيقضي الفنان الشهير في المغرب وفي العالم العربي، أول ليلة في سجن فرنسي، تنفيذا للحكم القضائي، في أعقاب محاكمة ماراتونية حول قضية اغتصاب.

ارتبط اسم سعد لمجرد بأغانٍ حققت شهرة مغربية وعربية، وعلى رأسها "أنت معلم"، عندما فاجأ المغني الشاب متابعيه بتوزيع موسيقي، وبجمل من العامية المغربية وصلت إلى العالم العربي، وبأزياء مزركشة ذات خلفية شعبية مغربية.

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ولكن سعد لم يكن في مشواره فقط السعد، كما علق مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الفنان له حوادث مرور سوداء في مساره الغنائي، اعتداء جنسي وضرب لنساء في داخل وفي خارج المغرب.

يعترف سعد بأن وصوله إلى القمة لم يكن سهلا، بل مر بمحاولات أولى في الولايات المتحدة الأميركية، عندما كان يشتغل في مهن صغيرة لكسب عيشه، قبل أن يبدأ في تقديم أولى وصلات الغناء في مطعم أميركي في نيويورك.

ولكن سعد لمجرد لا يمكنه العودة إلى الولايات المتحدة الأميركية، لأن اسمه مرتبط بحادث اعتداء جنسي على فتاة أميركية وضعت شكاية أمام عدالة بلاد العم سام.

وعندما وصل سعد، ابن المغني المغربي البشير عبده، وابن الممثلة المغربية نزهة الركراكي، إلى قمة النجاح لأول مرة في المغرب وفي العالم العربي، جاء الخبر من الصحافة الفرنسية أن شابة في عقدها الثاني، وضعت شكاية أمام العدالة الفرنسية ضده، بتهمة الاغتصاب مع العنف الجسدي.

وأمسى اسم سعد لمجرد مرتبطا حاليا بالمدان قضائيا في ملفات اعتداء جنسي وجسدي، وبنجاحات غنائية، وبصوت قادر على أداء أغانٍ مغربية ومشرقية من التراث، مع تحويل الاتجاه بسرعة صوب إيقاعات غنائية عصرية تمزج بين سرعة الموسيقى وجمل تخلط العامية المغربية مع الفرنسية.

ولا يزال أصدقاء سعد لمجرد يتذكرون بداياته في العاصمة المغربية الرباط، ومحاولاته الغنائية الأولى، كانت الموهبة تطل من يافع يريد أن يتجاوز نجاحات وشهرة والديه اللذين لهما مكانة وسط قلوب المغاربة.

فالبشير عبده فنان من المدرسة الغنائية المغربية العصرية، وعازف على آلة العود، كانت له إطلالات عبر أعمال تلفزيونية في مسلسلات درامية.

فيما والدته نزهة الركراكري من سيدات المسرح المغربي، خصوصا في مسرحيات مع النجم المغربي محمد الجم، قبل أن تنتقل للوقوف أمام كاميرا دراما التلفزيون المغربي.