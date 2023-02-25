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مصفاة الزاوية

ليبيا.. مجموعة مسلّحة تغلق مصفاة الزاوية

مسلحون من مدينة الزاوية أغلقوا المصفاة بسبب اختطاف واختفاء أحد عناصرها منذ أيام

العربية.نت – منية غانمي
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أغلقت مجموعة مسلحة، اليوم السبت، مصفاة الزاوية الواقعة غرب العاصمة طرابلس، مما أثر على الإمدادات لمحطات الكهرباء والوقود.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن مسلحين من مدينة الزاوية أغلقوا المصفاة، بسبب اختطاف واختفاء أحد عناصرها منذ أيام، كما أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إغلاق المداخل المؤدية إلى المنشآت النفطية بالسواتر الترابية.

إغلاق مصفاة الزاوية
إغلاق مصفاة الزاوية

وتبعا لذلك، أعلنت شركة الكهرباء انخفاضا حادا في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج، نتيجة لتوقف هذه التزويدات من المصدر الرئيسي، مشيرة إلى أنها ستضطرّ لتخفيض القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات وسيكون وضع الشبكة حرج أمام الطلب المتزايد على الطاقة من المستهلكين.

ومصفاة الزاوية، هي أكبر مصفاة في البلاد، حيث تبلغ طاقة إنتاجها 120 ألف برميل يوميا، وتغذّي أغلب المنطقة الغربية بالمحروقات، وهي مرتبطة بحقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 300 ألف برميل يوميا.

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وبين الحين والآخر، تشهد ليبيا موجة من الإغلاقات لحقول ومواني النفط من قبل مجموعات مسلّحة أو مكونات اجتماعية، كورقة ضغط لتحقيق مطالب سياسية أو ماديّة.

ومدينة الزاوية، تعتبر من أكثر مدن الغرب الليبي تواجدا للميليشيات المسلحة، وترتبط بعلاقات متناقضة كما تتصارع بصفة مستمرة على مناطق النفوذ وطرق التهريب ومصادر الثروة.

ولم تستطع ليبيا حتّى الآن الانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي وإعادة البناء، بسبب الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة والصراع على السلطة والثروة.

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