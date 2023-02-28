"سيدي غانم".. أقدم مسجد في الجزائر عاصر الفتوحات الإسلامية

يُعد مسجد "سيدي غانم" من أقدم المعالم التاريخية التي شيدت في الجزائر، إذ يعتبره كثيرون رمزاً حضارياً وتاريخياً، لارتباطه بهوية الأمة العربية والإسلامية.

ويعود تاريخ بنائه إلى قبل 13 قرناً وتحديداً سنة 59 للهجرة الموافق لسنة 678 ميلادية، حيث حافظ الجزائريون على بقائه رغم تعاقب السنين.

مادة اعلانية

في مدينة ميلاف (ميلة حالياً) العتيقة وعلى بعد 495 كيلومتراً شرق العاصمة الجزائرية يقع المسجد الذي بناه الصحابي الجليل أبو المهاجر دينار المعروف بمسجد (سيدي غانم). وكانت المدينة تحت الاحتلال البيزنطي (534-647م) ويدين سكانها بالمسيحية، وتمكن أبو المهاجر دينار من جعلها مركزا لجنوده الفاتحين، ومنطلقاً لفتوحاته الإسلامية. وتذكر بعض المراجع التاريخية أن "ميلاف" كانت تُعتبر مركزا لإرسال الحملات العسكرية، ومن خلالها حارب البربر خصوصا قبيلة (أوربة) التي كانت تحت إمرة الزعيم كسيله الذي دخل الإسلام فيما بعد.

روعة الإبداع

ويُحاكي مسجد "سيدي غانم" رغم بساطته روعة الإبداع الإسلامي في شمال إفريقيا، إذ بُني بعد أربع سنوات من حُكم البيزنطيين على أنقاض كنيسة رومانية، وكان بمنارة المسجد 365 درجا على عدد أيام السنة، ويبلغ علوها 62 مترا، وهو ما يعادل 20 طبقا من البنايات الحديثة، أما عن تخطيطه، فيذكر علماء الآثار والتاريخ أنه يُشبه مسجد القيروان بتونس والمسجد الأموي بسوريا.

وقد صُنف كثاني أقدم مسجد على مستوى المغرب العربي بعد مسجد (القيروان) في تونس، وهو ما تؤكده الأبحاث التاريخية التي تذهب إلى أن هذا المسجد هو الأقدم في الجزائر، نظرا لمعطيات علمية، ومنها اتجاه محراب المسجد الأصلي والذي كان نحو الجنوب، كما كان شائعاً في المساجد الإسلامية الأولى بالمشرق العربي.

ويُمكن تحديد معالم المسجد، من خلال الباب الشرقي لمدينة (ميلة) العتيقة، والذي يسمى (باب البلد)، حيث إن المسجد ملاصق لدار الإمارة هناك. ولازالت الثكنة العسكرية والأسوار الأربعة المحيطة شاهدا على محاولات التخريب الذي طالته من الجيش الفرنسي، حيث حاول هدمه، لكنه بقي مغطى من الخارج بالقرميد.

محاولة تخريب

لم يسلم مسجد "سيدي غانم" كغيره من المعالم الإسلامية والثقافية في الجزائر من محاولات طمس الهوية الجزائرية، إذ حاول الاستعمار الفرنسي تحويل الأسوار المحاذية له إلى ثكنة عسكرية يحيط بها سور المدينة، والذي يعود تاريخ بنائه للعهد البيزنطي بطول 1200 متر، ويتواجد به 14 برجا للمراقبة. كما خصص القسم العلوي من المسجد كمرتع لجنود الاحتلال الفرنسي، أما القسم السفلي فجعلته إدارة الاحتلال "اسطبلات للخنازير والأحصنة"، كما تم تحويل دار الإمارة التي بناها الفاتح أبو المهاجر إلى "مطبخ للجنود"، وجعل من بيت الوضوء "مرشات للجنود".

حلقة مهمة في التاريخ

يمثل مسجد سيدي غانم للكثيرين رمزا للهوية العربية والإسلامية، إذ يعتبر حلقة مهمة في التاريخ الجزائري وتحديدا في ولاية (ميلة) العريقة، وقد شهد مؤخرا اهتماما من الأكاديميين والباحثين في مجال الآثار، حيث سمحت باكتشاف حقائق قيمة، وقد شهد المسجد عملية تحسين وترميم للحفاظ عليه كمعلم تاريخي، حيث تم تسييجه وكل الأسوار المحيطة به.