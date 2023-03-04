لأول مرة.. "حسناء" مغربية تقود فريقاً رجالياً لكرة القدم

في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم المغربية، تعاقدت إدارة نادي "اتحاد الفقيه بن صالح" للرجال، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية (هواة)، مع المدربة المغربية حسناء الدومي، لتكون بذلك أول امرأة تتولى تدريب فريق للرجال بالمملكة.

وتعمل حسناء التي تبلغ من العمر 29 عاما، أستاذة للتربية البدنية بثانوية "تيغنارين" التأهيلية بمديرية الفقيه بنصالح، وهي حاصلة على دبلوم "B" في التدريب، وفق ما أفادت وسائل إعلام مغربية.

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كما كانت لاعبة سابقة لفريق "أطلس 05"، ومساعدة مدرب للفريق نفسه، ضمن بطولة القسم الأول الاحترافي لكرة القدم النسائية.

كذلك شغلت الدومي منصب مدربة مساعدة لفريق أولمبيك الفقيه بن صالح في قسم الهواة.

يذكر أن سيدات أخريات في الدول العربية سبقن الدومي في تدريب أندية للرجال من بينهن المدربة السورية ​مها جنود​ التي تولت في 2008 منصب مدرب فريق يلعب في دوري الدرجة الأولى السوري وهو نادي ​المحافظة الدمشقي​ الذي كان قريباً من الحصول على بطاقة التأهل إلى دوري الدرجة الممتازة، ولكنه احتل المركز الثالث في مجموعته وبقي يلعب في الدرجة الأولى لتنتقل جنود لتشغل منصب رئيس قسم كرة القدم النسائية في الاتحاد العماني لكرة القدم.