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ليبيا.. إحباط محاولة إدخال 12 ألف مسدس عبر ميناء مصراتة

حاوية 20 قدم تحتوي على مواد منزلية استخدمها المهربون لغرض التمويه

العربية.نت
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أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، الأحد، إحباط محاولة إدخال أسحة مهربة عبر ميناء مصراتة البحري غربي ليبيا، بالتعاون مع قوة العمليات المشتركة.

وأكد مركز جمرك ميناء مصراتة، ضبط نحو 12 ألف مسدس داخل حاوية 20 قدم تحتوي على مواد منزلية استخدمها المهربون لغرض التمويه، موضحاً أن الحاوية وصلت على متن سفينة تجارية عبر الخط الملاحي CMACGM.

وشهد ميناء مصراتة البحري مؤخرا محاولات عدة لإدخال الممنوعات، آخرها محاولة تهريب نحو 8.2 ملايين قرص مخدّر إلى جانب 15 ألف قطعة حشيش، جرى ضبطها داخل حاوية قادمة من سيراليون عبر مالطا.

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