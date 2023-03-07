الدبيبة يدعم خطة المبعوث الأممي: جاهزون لإجراء الانتخابات

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وأكد له على دعم الحكومة لخطته في إجراء الانتخابات.

انتخابات نزيهة وعادلة

وقالت منصة (حكومتنا) الرسمية التابعة لحكومة الوحدة إن الاجتماع شهد مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ مقترح إجراء الانتخابات، بحيث يكون "قابلا للتنفيذ ويعبر عن رغبة الليبيين الحقيقية في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة".

مادة اعلانية

كما أكد الدبيبة أيضا دعم حكومة الوحدة للإجراءات التي تتخذها البعثة التي "تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى انتخابات، وتشكيل فريق يُساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين".

"جاهزون"

وأشار إلى "جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".



وتعذر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر كانون الأول 2021 بسبب خلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

خطة باتيلي

فيما تسعى الأمم المتحدة لحشد الجهود من أجل التوصل إلى توافق ليبي على إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام بين شرق البلاد وغربها.

يذكر أن باتيلي كان اقترح في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية قبل أسبوع، تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا، تشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.

تحفظ على خارطة الطريق الأممية

لكن البرلمان تحفظ على خطته، مؤكدا أن تشكيل لجنة حوار من اختصاصاته والمجلس الأعلى للدولة.

كما أبدت حكومة فتحي باشاغا استغرابها من تجاهلها، معتبرة أن "محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية أمر لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد".