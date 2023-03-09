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المسماة "ب.س"
الجزائر

تدعي تكوينهم في الطب.. الأمن الجزائري يوجه نداء لضحايا نصابة أونلاين

الأمن الجزائري دعا كل شخص وقع ضحية لها إلى التقدم للفرقة المختصة للولاية أو أقرب مركز شرطة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في القضية

العربية.نت _ وكالات
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مع نداء وجهه الأمن الوطني بولاية جيجل شرق البلاد، في حق المسماة "ب.س" التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للنصب وخيانة الأمانة على الجمهور بداعي تقديم دورات تكوينية في الطب.

ووفق بيان مصالح الأمن، فإنه "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة محكمة جيجل، ينهي أمن الولاية إلى كافة المواطنين والمواطنات، أن المسماة (ب.س) الظاهرة في الصورة، تستغل موقع فيسبوك تحت اسم (nourssine institut ; formation médical)".

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وفي هذا الصدد توجه مصالح الأمن لولاية جيجل الفرقة الاقتصادية والمالية، نداء لكل شخص وقع ضحية للسالفة الذكر التقدم إلى الفرقة المختصة للولاية أو أقرب مركز شرطة لتقييد شكوى أو الادلاء بشهادة في القضية.

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