يلقب بسفير السياحة الجزائرية.. خبيب يواصل حصد جوائز دولية

سمح التهافت الكبير على صناعة المحتويات السياحية بإبراز الوجه الآخر للسياحة المحلية الجزائرية، في وقت تسعى الحكومة لاستغلال عدد من هواة المغامرة من اليوتبرز لاستقطاب أكبر عدد من السياح الاجانب نحو البلد القارة.

وتلقى صناعة المحتوى السياحي في الجزائر رواجاً، حيث مكنت التنافسية في صناعة المحتوى السياحي من استغلال الأعمال التي ينتجها الشباب في الترويج للسياحة بالبلد.

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وتوج صانع المحتوى خبيب كواس بجائزة أفضل صانع محتوى على منصة فيسبوك لسنة 2023 بمعرض برلين للسياحة. وأعلن الاتحاد العربي للإعلام السياحي بالعاصمة الألمانية برلين عن الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2023. وهي الجائزة التي تأتي على هامش فعاليات أهم حدث سياحي عالمي وهو بورصة برلين للسياحة (ITB).

وتحتضن ألمانيا حاليا هذا الحدث الضخم خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس الجاري وتشارك فيها أكثر من 150 دولة من خلال ما يقرب من 10 ألاف جهة عرض.

وعلق "خبيب" على فوزه بجائزة أفضل محتوى سياحي على الفيسبوك 2023: قائلاً "تحصلت على جائزة أفضل محتوى سياحي على الفيسبوك 2023 من طرف المركز العربي للإعلام السياحي، دفعة جميلة لكل شاب طموح نحو الأفضل، العاقبة لتشريف الجزائر وحصد لقب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا ولم لا في العالم!"، مضيفاً "لن نتوقف، فالمستحيل ليس جزائريا... شكرا لكم جميعا على الدعم".

كما اختار الاتحاد العربي للإعلام السياحي وزير السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر ياسين حمادي، شخصية العام السياحية في المنطقة العربية للعام 2023.

ويتولى ياسين حمادي وزارة السياحة في الجزائر منذ 2021. وقد سبق له أن شغل منصب أمين عام في نفس الوزارة.

وهنّأ وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، صانع المحتوى الجزائري خبيب كواس، بعد تتويجه باللقب، وأكد الوزير في تهنئته لخبيب “مواصلة دعم الوزارة لكل صناعي المحتوى، لإبراز المقوّمات السياحية لبلادنا، وتثمين وجهة الجزائر السياحية".

ونوّه حمادي بالمناسبة، “بالمرافقة التي حظي بها (خبيب)، لإنجاز سلسلته الجديدة “صحراؤنا عالمية” عبر 5 ولايات جنوبية، لدى افتتاح الصالون الدولي للسياحة والأسفار بالجزائر في سبتمبر 2022″.