رئيس المجلس الرئاسي الليبي: التنسيق مستمر لاستكمال المرحلة التمهيدية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم السبت استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات.

وأضاف المنفي عبر حسابه على تويتر "عاقدون العزم على تطبيق كامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة".

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كما جدد المنفي دعمه للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قائلا "نثمّن جهوده الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 بملكية ليبية".

كان باتيلي ألمح في وقت سابق اليوم إلى إمكانية إجراء الانتخابات في البلاد بحلول نهاية العام حال "توافرت الإرادة السياسية"، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي في ليبيا سيؤدي إلى "استمرار الانهيار الاقتصادي والاضطرابات السياسية والاجتماعية وانعدام الأمن".