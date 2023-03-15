تونس.. اعتقال مسؤول الإعلام في حركة النهضة

أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، اعتقال أحد قيادييها من قبل قوات الأمن، وطالبت بإطلاق سراحه.

وقال الحزب في بيان "تم ليلة البارحة اعتقال الأخ عبد الفتاح التاغوتي مسؤول الإعلام في حركة النهضة من قبل دورية تابعة للحرس الوطني".

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وندد الحزب بهذا "الاعتقال الظالم"، ودعا إلى "إطلاق سراحه فوراً".

منذ بداية فبراير الماضي، اعتقلت نحو عشرين شخصية على الأقل معظمهم من حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ وناشطين سياسيين وقضاة.

يتهم الرئيس قيس سعيّد المعتقلين "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". ولم يصدر القضاء التونسي بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم.