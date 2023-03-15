اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عبد الفتاح التاغوتي
عبد الفتاح التاغوتي
تونس

تونس.. اعتقال مسؤول الإعلام في حركة النهضة

الحركة أكدت أن دورية للحرس الوطني اعتقلت مساء الثلاثاء عبد الفتاح التاغوتي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، اعتقال أحد قيادييها من قبل قوات الأمن، وطالبت بإطلاق سراحه.

تورط قيادي القاعدة طلحة الليبي في عملية السجن الموريتاني  المغرب العربي حصري للعربية تورط قيادي القاعدة طلحة الليبي في عملية السجن الموريتاني 

وقال الحزب في بيان "تم ليلة البارحة اعتقال الأخ عبد الفتاح التاغوتي مسؤول الإعلام في حركة النهضة من قبل دورية تابعة للحرس الوطني".

وندد الحزب بهذا "الاعتقال الظالم"، ودعا إلى "إطلاق سراحه فوراً".

منذ بداية فبراير الماضي، اعتقلت نحو عشرين شخصية على الأقل معظمهم من حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ وناشطين سياسيين وقضاة.

يتهم الرئيس قيس سعيّد المعتقلين "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". ولم يصدر القضاء التونسي بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعرف على مواصفات المسيرة الأميركية "MQ-9 ريبر" تعرف على مواصفات المسيرة الأميركية "MQ-9 ريبر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط