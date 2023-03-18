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رئيس البرلمان التونسي الجديد إبراهيم بودربالة (أرشيفية)
رئيس البرلمان التونسي الجديد إبراهيم بودربالة (أرشيفية)

رئيس برلمان تونس: على البرلمان الأوروبي إصلاح نفسه أولا

دبي - العربية.نت
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ندد رئيس البرلمان التونسي الجديد، إبراهيم بودربالة، بانتقادات البرلمان الأوروبي للمسار الحالي في تونس ودعوته السلطات للإفراج عن المعتقلين.

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وقال بودربالة في تصريحات تلفزيونية إنه "على البرلمان الأوربي أن يبدأ بإصلاح نفسه قبل أن يعطي دورسا للغير".

"موقف استعلائي"

كما رفض التدخل في شؤون بلاده، مشدداً على "أن موقف الاتحاد الأوروبي ينم على استعلاء وعدم اطلاع حقيقي على ما يجري في تونس".

وقال "نحن نشن حربا على الفساد وعلى من يريد إرباك الدولة تحت رقابة الشعب، وسنسير في هذا النهج بكل ثقة في النفس".

الدعوة لجلسة طارئة

وكان نواب من مبادرة "لينتصر الشعب"، دعوا إلى عقد جلسة عامة طارئة للبرلمان، رفضا لتدخل البرلمان الأوروبي السافر في شؤون البلاد"، وفق بيان صدر عنهم أمس الجمعة.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي وصف الاعتقالات التي نفذتها السلطات ضد سياسيين ورجال أعمال وقضاة ونشطاء بـ"العشوائية"، مطالبا بـ"الإفراج الفوري عنهم"، كما ندد بما اعتبره"بالتوجه الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد.

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