وفد أميركي بقيادة مساعدة وزير الخارجية الأميركي يزور بنغازي للقاء حفتر
الوفد سيبحث المستجدات السياسية في البلاد "وفرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري"
قالت منصة (فواصل) الليبية اليوم الأحد إن وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأميركية برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وصل بنغازي للاجتماع مع قيادات عسكرية ونيابية.
وقالت المنصة إن الزيارة تشمل لقاء عدد من المسؤولين، أبرزهم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من القيادات العسكرية وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
وأضافت أن الوفد سيبحث المستجدات السياسية في البلاد "وفرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري".
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأميركي يوم غد الاثنين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لمناقشة المستجدات السياسية وفرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.
كانت الخارجية الأميركية أعلنت أن ليف ستقوم بجولة تشمل الأردن ومصر ولبنان وتونس في الفترة من 15 إلى 25 مارس آذار.
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