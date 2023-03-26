تونس.. انتشال 29 جثة لمهاجرين غير شرعيين

أعلنت إدارة الحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، انتشال 29 جثة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة بعد غرق مراكب للهجرة السرية.

وأضافت الإدراة في بيان أنه أمكن إنقاذ 11 مهاجرا من الغرق.

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كما أوضحت أن وحدات الحرس البحري انتشلت ثمانية جثث لأشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء عند سواحل ولاية المهدية إثر غرق مركبهم في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية.

وقالت إنه تم أيضا "انتشال 19 جثة من طرف مركب صيد بحري تونسي على بعد 36 ميلا من السواحل التونسية بعد غرق مركبهم"، وأن مركبي صيد انتشلا أيضا جثتين عند سواحل صفاقس.

إلى هذا، ارتفعت وتيرة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل التونسية نحو أوروبا في الآونة الأخيرة، في حين تشن السلطات التونسية حملة للحد من تدفق المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلن الحرس الوطني انتشال تسع جثث أمس السبت وسبع جثث يوم الخميس الماضي.