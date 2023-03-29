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موريتانيا.. 25 حزباً تتنافس في انتخابات 13 مايو

افتتحت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات باب الترشح مع منتصف الليلة الماضية إيذاناً ببدء السماح بإيداع لوائح الترشح للانتخابات البرلمانية في عموم موريتانيا

العربية.نت، وكالات
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شهدت مقار اللجنة الوطنية للانتخابات في نواكشوط اكتظاظا، الأربعاء، مع بدء لجنة الانتخابات استلام ملفات مرشحي الأحزاب الموريتانية للانتخابات العامة المقررة في 13 مايو المقبل.

وافتتحت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، باب الترشح مع منتصف الليلة الماضية إيذانا ببدء السماح بإيداع لوائح الترشح للانتخابات البرلمانية في عموم موريتانيا.

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وقالت مصادر حزبية إن الإقبال الكثيف الذي حصل مع ساعات الفجر الأولى يعود إلى رغبة مرشحي اللوائح في الحصول على الترتيب الأول على اللائحة الانتخابية.

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ويتنافس مرشحون يمثلون 25 حزبا سياسيا معترفا بهم لانتخاب برلمان من 176 عضوا في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل لسدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.

وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية قد أغلقت، الخميس الماضي، الترشح للانتخابات البلدية والجهوية، وأعلنت استلام 1324 لائحة لخوض الانتخابات البلدية والتنافس على 237 بلدية يمثلها 4500 مستشار، و145 لائحة للتنافس على 13 مجلسا جهويا في عموم موريتانيا.

وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في فبراير الماضي، أن عدد الناخبين المسجلين في الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي في موريتانيا وصل إلى 1006049 ناخبا.

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