اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
موريتانيا
جانب من محاولات إنقاذ المنقبين الأربعة

بسبب الاختناق.. وفاة 4 منقبين عن الذهب شمال موريتانيا

فريق الإنقاذ تمكن من انتشال أحد المنقبين ونقل إلى مركز صحي قبل أن يفارق الحياة، والثلاثة الآخرون فارقوا الحياة قبل وصول المنقذين

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في حادثة مأساوية، لقي 4 منقبين عن الذهب موريتانيين حتفهم في منطقة مجهر اكرافييه" التابع لمقاطعة بئر أم أقرين شمال البلاد.

وبدأت الواقعة باختفاء الأربعة، وتحركت السلطات الموريتانية للبحث عنهم، حيث تبين انهيار حفرة عميقة عليهم في مناطق التنقيب عن الذهب.

مادة اعلانية

وفي سباق مع الزمن، وصلت طائرة عسكرية من مدينة "ازويرات" وعلى متنها فريق إنقاذ لتبدأ عملية البحث عن المفقودين الأربعة.

وبعد ساعات من جهود الإنقاذ التي شارك فيها عناصر من الدرك الموريتاني، تم انتشال أحد المفقودين الأربعة ونُقل إلى مركز صحي على بعد 60 كلم قبل أن يفارق الحياة.

"هتك عرض" فتاة قاصر يثير ضجة بالمغرب.. والتهمة تلاحق رجل أمن الأخيرة "هتك عرض" فتاة قاصر يثير ضجة بالمغرب.. والتهمة تلاحق رجل أمن

واجه فريق الإنقاذ صعوبة بالغة في انتشال الثلاثة الآخرين بسبب تصاعد أعمدة الدخان من الحفرة العميقة، التي أضرمت فيها النيران ليل الحادثة لتتسبب في موت المنقبين الأربعة بسبب الاختناق.

وتتكرر الحوادث التي تودي بحياة المنقبين عن الذهب السطحي بموريتانيا، الذين يحفرون آبارا عميقة للبحث عن الحجارة المشبعة بالذهب، وكثيرا ما تحدث انهيارات أرضية تتسبب في وفاة بعضهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تتعهد بالرد على مقتل ضابطين باستهداف إسرائيلي لمحيط دمشق إيران تتعهد بالرد على مقتل ضابطين باستهداف إسرائيلي لمحيط دمشق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط