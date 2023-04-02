بسبب الاختناق.. وفاة 4 منقبين عن الذهب شمال موريتانيا

في حادثة مأساوية، لقي 4 منقبين عن الذهب موريتانيين حتفهم في منطقة مجهر اكرافييه" التابع لمقاطعة بئر أم أقرين شمال البلاد.

وبدأت الواقعة باختفاء الأربعة، وتحركت السلطات الموريتانية للبحث عنهم، حيث تبين انهيار حفرة عميقة عليهم في مناطق التنقيب عن الذهب.

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وفي سباق مع الزمن، وصلت طائرة عسكرية من مدينة "ازويرات" وعلى متنها فريق إنقاذ لتبدأ عملية البحث عن المفقودين الأربعة.

وبعد ساعات من جهود الإنقاذ التي شارك فيها عناصر من الدرك الموريتاني، تم انتشال أحد المفقودين الأربعة ونُقل إلى مركز صحي على بعد 60 كلم قبل أن يفارق الحياة.

واجه فريق الإنقاذ صعوبة بالغة في انتشال الثلاثة الآخرين بسبب تصاعد أعمدة الدخان من الحفرة العميقة، التي أضرمت فيها النيران ليل الحادثة لتتسبب في موت المنقبين الأربعة بسبب الاختناق.

وتتكرر الحوادث التي تودي بحياة المنقبين عن الذهب السطحي بموريتانيا، الذين يحفرون آبارا عميقة للبحث عن الحجارة المشبعة بالذهب، وكثيرا ما تحدث انهيارات أرضية تتسبب في وفاة بعضهم.