المبعوث الأممي: وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا خطر كبير على المنطقة

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الأربعاء، أن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة وانتشار الأسلحة في ليبيا يشكل خطرًا كبيرًا على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها".

وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن باتيلي دعا المجتمع الدولي إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم عملية انسحاب "منسقة ومتسلسلة" للمقاتلين الأجانب من ليبيا.

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كما بين أن الانسحاب المنسق للمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية وتعزيز أمن الحدود سيعزز السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأوضح باتيلي أن الزيارة التي قام بها إلى دول جوار ليبيا، وهي السودان وتشاد والنيجر، ركزت على تجديد الالتزام المشترك إزاء جهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الدول أكدت التزامها المشترك في مواجهة التحديات الأمنية وبناء السلام.

جولة رسمية

وفي نهاية مارس الفائت، بدأ الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، جولة رسمية تشمل كلا من السودان وتشاد والنيجر في إطار تفويض البعثة لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

وأوضح عبر حسابه حينها على تويتر أن الجولة تهدف إلى دعم الاستقرار الليبي "لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

يذكر أن المبعوث الأممي أكد في أكتوبر 2022 أن اللجنة المذكورة وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة "برسم خرائط" تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.