مساعدات جزائرية تباع بأسواق موريتانيا تثير ضجة.. ودعوات لفتح تحقيق

تفجّر جدل واسع وتساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير المساعدات الجزائرية التي وصلت لبلادهم بمناسبة شهر رمضان، بعد ظهور مواد غذائية جزائرية في الأسواق، وسط شكوك حول سرقتها لبيعها قبل وصولها للمحتاجين.

ومع بداية شهر رمضان، قدّمت الجزائر مساعدات إنسانية لموريتانيا، تمثلت في 96 طنا من المواد الغذائية، أرسلها الهلال الأحمر الجزائري لفائدة مفوضية الأمن الغذائي، لكن يبدو أن هذه المساعدات وجدت طريقها للأسواق بدلا من أن تذهب لصالح الفقراء.

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تحمل علم الجزائر

في هذا السياق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا خلال الساعات الماضية، صورا لبضائع وسلع مختلفة تحمل علم الجزائر وشعار الهلال الأحمر الجزائري، قالوا إنها نفس المساعدات الجزائرية التي تسلمتها بلادهم.

وأثار ذلك جدلا واسعا، ودعوات لفتح تحقيق لمعرفة مصير المساعدات الجزائرية التي كانت موجهة للفقراء، وما إذا تمّ التلاعب بها وسرقتها للمتاجرة بها وتحقيق الأرباح المادية على حساب مستحقيها.

وكتب الناشط أحمد داية تدوينة، طالب فيها الناطق الرسمي باسم الحكومة توضيح حقيقة بيع المساعدات المقدمة من طرف الدولة الجزائرية للشعب الموريتاني في الأسواق من طرف التجار، للرأي العام.

"لا ندري أين تذهب"

أمّا الناشط سيديا ولد الشيباني، فإنّه لا يستغرب قيام المسؤولين ببيع المساعدات الجزائرية في الأسواق مثل المساعدات اليابانية والسعودية السابقة، وأضاف في تدوينة قائلا "المشكلة أن النظام يتسوّل باسم الشعب وفي النهاية تذهب الصدقات والهبات إلى جيوب الفاسدين".

وتفاعل مع ذلك الناشط المصطفى ولد اطفيل، الذي كتب في تدوينة معلّقا على الموضوع "نحن في موريتانيا كل يوم تصلنا مساعدات من الأشقاء والأصدقاء ولا أحد يدري أين تذهب، ولا يطالب بالكشف عن مصير تلك المساعدات، مع أن الشعب الموريتاني لديه الحق في معرفة ذلك".

في المقابل، أكدّ الناشط عابدين محمد أحمد فال في تدوينته، عدم وجود أيّ دليل على قيام السلطات ببيع المساعدات، وذهب إلى فرضية قيام المستفيدين من هذه المساعدات ببيع حصّتهم في الأسواق، لتحصيل المال.