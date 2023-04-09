جريمة تهز المغرب.. قتل سيدة ومثل بجثتها ثم أخفاها بالثلاجة
مصالح الأمن عثرت على جثة في الخامس من شهر أبريل الجاري داخل ثلاجة بأحد المنازل بحي المسعودية بمنطقة ابن امسيك
اهتز الشارع المغربي على وقع خبر جريمة شنعاء كشفت تفاصيلها قوات الأمن بالدار البيضاء التي تمكنت من القبض على شاب قتل سيدة بسلاح أبيض ومثل بجثتها، قبل أن يخفي رفاتها في ثلاجة منزله.
وذكر بلاغ لمديرية الأمن الوطني تناقلته وسائل إعلام أنه تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة بحي المكانسة بمدينة الدار البيضاء، وأبانت التحريات أن المتورط قتل سيدة تبلغ من العمر 37 سنة وأخفى جثتها داخل ثلاجة بأحد المنازل بمنطقة ابن مسيك.
وعثرت مصالح الأمن على جثة الضحية في الخامس من شهر أبريل الجاري، داخل ثلاجة بأحد المنازل بحي المسعودية بمنطقة ابن امسيك، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي قاد إلى هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وتم إيداع المتهم في القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة.
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