انتشال 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التونسية

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الأربعاء، انتشال عشر جثث لمهاجرين غير شرعيين بعدما غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط شرق) خلال محاولة عبور البحر المتوسط نحو السواحل الإيطالية.

وقال حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني لوكالة أنباء العالم العربي، إن الغرقى مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

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وقال الحرس الوطني إن وحداته العائمة تمكنت الليلة الماضية من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 76 مجتازاً، من بينهم أربعة تونسيين، والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

وأصبحت سواحل تونس، التي تبعد بعضها نحو 150 كيلومتراً عن لمبيدوسا الإيطالية، نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الحالمين بالوصول إلى أوروبا هرباً من الفقر والصراعات في بلدانهم.

وأعلن الحرس الوطني التونسي، الأسبوع الماضي، إحباط 501 محاولة هجرة غير شرعية، وإنقاذ أكثر من 14 ألف شخص من الغرق.