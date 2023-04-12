نادي كرة قدم تونسي يعلق نشاطه بسبب هجرة لاعبيه بشكل غير قانوني
هاجر أكثر من 30 لاعباً من صفوفه بشكل غير قانوني إلى دول أوروبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة
قرر نادي "جمعية غار الدماء" لكرة القدم تعليق نشاطه لعدم تمكنه من الاستمرار في المنافسات بسبب هجرة أكثر من 30 لاعباً من صفوفه بشكل غير قانوني إلى دول أوروبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ووصل غالبية اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عاماً إلى أوروبا إمّا عن طريق البحر في قوارب أو السفر إلى صربيا ثم العبور بشكل غير قانوني إلى دول أخرى، وفق ما أكده رئيس النادي جميل مفتاحي.
وعلّل المسؤول سبب هجرة اللاعبين بانعدام الموارد المالية وضعفها، قائلا: "لا نستطيع شراء التجهيزات والأقمصة والأحذية الرياضية، فضلاً عن أن اللاعبين لا يتمتعون بمنح مالية".
وتواترت في السنوات الأخيرة ظاهرة هجرة لاعبين من فرق رياضية تونسية في عمليات هجرة غير قانونية، في حين استقبلت السواحل الإيطالية أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.
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