لتوحيد الجيش.. لقاء آخر بين رئيسي أركان غرب وشرق ليبيا

يلتقي رئيسا أركان الجيش في غرب وشرق ليبيا، محمد الحداد وعبد الرزاق الناظوري، مساء اليوم الخميس، بمدينة بنغازي، في اجتماع هام قد يقود للإعلان عن تشكيل قوّة مشتركة لتأمين الانتخابات وحدود البلاد، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

فمن المتوقع أن يصل رئيس الأركان العامة للجيش بالمنطقة الغربية محمد الحداد، اليوم إلى مدينة بنغازي، للقاء نظيره بالمنطقة الشرقية عبدالرازق الناظوري، من أجل مناقشة سبل توحيد المؤسسة العسكرية، في اجتماع ستحضره كذلك قيادات عسكرية من الطرفين.

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لقاءات سابقة

وهذا الاجتماع، هو استكمال للقاءات سابقة جمعت بين الطرفين، اتفقا خلالها على توحيد المؤسسة العسكرية دون تدخلات أجنبية وعلى تسمية رئيس أركان واحد، وكذلك على وضع برامج تدريب مشتركة والتنسيق في الأعمال، إلى جانب تفعيل القوة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار.

كما يأتي هذا اللقاء، بعد نحو أسبوع من إعلان أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 وقيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب البلاد، اتفاقهم على تقديم الدعم تأمين كافة مراحل الانتخابات وتعزيز جهود إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، حصل تقارب عسكري ملحوظ بين القادة العسكريين والأمنيين في شرق البلاد وغربها، بعد سنوات من الصراع والانقسام، الذي وصل إلى حدّ القتال وأدّى إلى تردّي الوضع الأمني بالبلاد، وهي خطوة لاقت ردود فعل إيجابية من القوى السياسية المحليّة أو الدولية ومن الأمم المتحدة.

وثمّة تركيز أممي على توحيد العمل العسكري والأمني في ليبيا خلال هذه الفترة، لتهيئة الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات، وإعطاء دفع للعملية السياسية المتعثّرة في البلاد منذ فشل إجراء انتخابات نهاية 2021.