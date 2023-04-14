رئيسا أركان غرب وشرق ليبيا: مستعدون لحماية الانتخابات

بعدما توجهت الأنظار إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا حيث عقد اجتماع بين رئيسي الأركان عن غرب البلاد الفريق محمد الحداد، وقيادة الجيش بالشرق الفريق عبد الرازق الناطوري، مساء أمس الخميس، شدد المجتمعون على أهمية تشكيل قوّة مشتركة تؤمن الانتخابات وحدود البلاد، وتوحيد المؤسسة العسكرية

الاجتماع يعزز المصالحة

فقد اشتملت المناقشات، التي تمت بحضور أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 ، على ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، وإنشاء القوة المشتركة بين قوات الجيش شرقا وغربا، وتسمية رئيس أركان موحد للقوات المسلحة.

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كما شدد رئيسا الأركان في ختام الاجتماع على استعداد الجيش، لحماية أي عملية انتخابية قادمة يقررها الليبيون، وحرمة الدم الليبي.

وأكدا كذلك استمرار العمل بينهم حتى توحيد المؤسسة العسكرية.

سنوات من الصراع

يشار إلى أن لقاء الأمس كان جاء بعد نحو أسبوع من إعلان أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 وقيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب البلاد، اتفاقهم على تقديم الدعم تأمين كافة مراحل الانتخابات وتعزيز جهود إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وخلال الفترة الأخيرة، حصل تقارب عسكري ملحوظ بين القادة العسكريين والأمنيين في شرق البلاد وغربها، بعد سنوات من الصراع والانقسام، الذي وصل إلى حدّ القتال وأدّى إلى تردّي الوضع الأمني بالبلاد، وهي خطوة لاقت ردود فعل إيجابية من القوى السياسية المحليّة أو الدولية ومن الأمم المتحدة.

وثمّة تركيز أممي على توحيد العمل العسكري والأمني في ليبيا خلال هذه الفترة، لتهيئة الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات، وإعطاء دفع للعملية السياسية المتعثّرة في البلاد منذ فشل إجراء انتخابات نهاية 2021.