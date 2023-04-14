صور مقززة للحوم متعفنة ودجاج فاسد.. إفطار الليبيين مهدد في رمضان

ضبطت سلطات الرقابة في ليبيا كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، تباع للمستهلكين خلال شهر رمضان، أثناء حملات تفتيش متكررة شملت عدّة مدن، مما أثار مخاوف على الأمن الغذائي بالبلاد.

وآخر ما تم ضبطه كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء والمفرومة الفاسدة، وكميات من البصل الجاف والبطاطا والليمون وبعض الخضروات الفاسدة.

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وخلال حملات تفتيش بمدن سرت وبنغازي وسبها وغات، أتلفت السلطات أطناناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات المطلوبة.

في السياق ذاته وقبل أيام، صودرت مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى غير صالحة للاستهلاك داخل عدد من محال اللحوم والخضراوات، في منطقة القريات جنوب البلاد.

لحوم متعفنة ودجاج فاسد

كما تم إغلاق مخازن عدد من المحال لــ"عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية" في العاصمة طرابلس، وأحالت أصحاب المحال المخالفين إلى الجهات القضائية.

ونشرت هيئات الرقابة صورا ومقاطع فيديو وثقت من خلالها لحملات التفتيش التي قامت بها، حيث أظهرت لحوما متعفنة ودجاج منتهي الصلاحية ودقيق وخضراوات فاسدة.

وبشكل متكرّر ودوري، تقوم السلطات الليبية برفض شحنات أغذية وأدوية قبل وصولها إلى الأسواق، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وانتهاء تاريخ استهلاكها.

لكن رغم هذه المجهودات التي تقوم بها هيئات الرقابة، فقد قال الناشط والمحلّل السياسي محمد الرعيش، إنها "غير كافية للقضاء على ظاهرة الغذاء الفاسد والذي تتنامى تجارته خلال شهر رمضان وفي المناسبات".

وأشار إلى أنها "لا تغطي كافة المدن الليبية، خاصة التي تقع على الحدود، حيث ينتشر تهريب الطعام والدواء الفاسد".

غياب السلطة

وعزى الرعيش في تصريح لـ"العربية.نت"، ذلك إلى عدة أسباب على رأسها انقسام الدولة وغياب سلطة الرقابة وضعف الأمن على الحدود، حيث تنشط عصابات التهريب والجريمة وتقوم بإدخال السلع الفاسدة وترويجها في الأسواق.

إلى جانب انتشار ظاهرة الفساد التجاري، وغياب الوعي المجتمعي، موضحاً أن المسؤولية تقع كذلك على عاتق المواطن الذي يقبل على شراء السلع الرخيصة دون التأكد من تاريخ انتهاء صلاحيتها، الأمر الذي يشجع تجار الحروب على الاستمرار في تجاوزاتهم وفي مشاريعهم الربحية.

ونتيجة لهذا الوضع، تشير التقارير إلى أنّ العديد من الليبيين، يتعرضون سنويا للتسمم الغذائي، جرّاء تناولهم طعاما ملوّثا ووجبات جاهزة فاسدة، خاصة في المناطق التي تغيب فيها الرقابة الصحيّة بشكل كامل.

وأمس الخميس، تمّ نقل 5 أطفال إلى مستشفى مدينة غريان، بعد إصابتهم بتسمّم غذائي، جرّاء شربهم ألبانا فاسدة، وتم فتح تحقيق في الغرض.