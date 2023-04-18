الشرطة التونسية تعتقل راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله
يعتقد أن الاعتقال جاء على خلفية تصريح هدّد فيه الغنوشي بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس
اعتقلت الشرطة التونسية، مساء الاثنين، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
وتمّ إيقاف الغنوشي بإذن من النيابة العامة، دون لم الكشف عن أسباب اعتقاله، لكنه يعتقد أنه بسبب التصريح الذي هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس في صورة إبعاد حركة النهضة الإسلام السياسي، وهي تصريحات وصفت بـ"الخطيرة" وأثارت ضجة واسعة.
وظهر الغنوشي في مقطع فيديو مسرّب من اجتماع بينه وبين قيادات من "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، قال فيه كذلك إنه" لا يجب التسامح مع الانقلاب ولا يجب التسامح مع من تورطوا في الانقلاب"، واصفا إياهم بـ"الإرهابيين والاستئصاليين"، زاعما أن "الانقلاب لا يحتفى به وإنما يرمى بالحجارة".
ويواجه راشد الغنوشي عددا من القضايا أبرزها الفساد المالي والإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والتخابر على أمن الدولة التونسية.
ومنذ أسابيع، أوقف القضاء في تونس الكثير من السياسيين، من بينهم قياديون في حركة النهضة ونشطاء في "جبهة الخلاص" وأحزاب أخرى ورجل أعمال وقضاة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ انقلاب على الحكم، وفساد مالي.
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