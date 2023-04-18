بعد الغنوشي.. الشرطة تعتقل 3 قيادات بحركة النهضة

اعتقلت الشرطة التونسية، الثلاثاء، 3 قيادات بارزة بحركة النهضة، بعد ساعات من إيقاف زعيمها راشد الغنوشي.

وألقت الشرطة القبض على كل من القيادي بالحركة محمد القوماني ونائب رئيس المكتب السياسي بلقاسم حسن ومسؤول العمل الطلابي محمد شنيبة واقتيادهم للتحقيق، دون الكشف عن أسباب الاعتقال، وذلك بالتزامن مع بدء عمليات تفتيش داخل مقر حركة النهضة الذي تم إغلاقه بأمر قضائي.

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ظهروا في الفيديو

والقياديون الثلاثة، ظهروا بجانب الغنوشي في الندوة التي عقدتها جبهة الخلاص المعارضة، وتوعد خلالها بحرب أهلية في حال تم استبعاد حركة النهضة وإقصاء الإسلام السياسي، ووصف فيها المساندين للرئيس قيس سعيد، بالإرهابيين والاستئصاليين، في تصريحات وصفت بالخطيرة والتحريضية.





قضايا يواجهها الغنوشي

جاءت تلك التطورات في حين يواجه الغنوشي عدداً من القضايا، أبرزها الفساد المالي والإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والتخابر على أمن الدولة التونسية.

ومنذ أسابيع، أوقف القضاء في تونس عدداً من قياديي الحركة بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ انقلاب على الحكم، وفساد مالي.