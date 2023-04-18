ملوحاً بحرب أهلية.. هل تسبب هذا الفيديو باعتقال الغنوشي؟

اعتقلت الشرطة التونسية، مساء الاثنين، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه. فيما انتشر مقطع مصور بشكل واسع بين التونسيين للغنوشي يتحدث فيه عن حرب أهلية، وسط ترجيحات بأنه السبب في اعتقال زعيم النهضة، على الرغم من أنه لم يتم حتى الآن رسميا، الكشف عن الأسباب الرئيسية لتوقيفه.
لوح بالحرب الأهلية
وظهر الغنوشي في الفيديو يلوح بالحرب الأهلية وببث الفوضى في حال استبعدت حركة النهضة والإسلام السياسي، عن المشهد السياسي في البلاد.
كما بين المقطع المسرب، زعيم النهضة يلقي كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني المعارضة نهاية الأسبوع المماضي، قائلا إن "تصوّر تونس بدون نهضة وبدون إسلام سياسي.. هو مشروع حرب أهلية... ولذلك الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون وإرهابيون ودُعاة لحرب أهلية".
فيما عرضت تلك التصريحات الغنوشي لانتقادات كبيرة من قبل التونسيين، وسط اتهامات بالدعوة إلى الفوضى والعنف والتحريض على الدولة والدعوة للاقتتال وتهديد السلم الاجتماعي.
إغلاق مقر النهضة
يشار إلى أنه بعد ساعات من اعتقال الغنوشي، أغلقت الشرطة التونسية، المقر المركزي لحركة النهضة بتونس العاصمة، بإذن من النيابة العامة. وطوقت قوات من الشرطة ليل الاثنين/الثلاثاء، مقر النهضة بمنطقة مونبليزير.
كما أغلقت كافة المنافذ المؤدية له، وتولت إخلاءة وبدأت بتفتيشه.
أتت تلك التطورات في حين يواجه راشد الغنوشي عددا من القضايا، أبرزها الفساد المالي والإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والتخابر على أمن الدولة التونسية.
ومنذ أسابيع، أوقف القضاء في تونس عدداً من قياديي الحركة بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ انقلاب على الحكم، وفساد مالي.
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