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قائد الجيش الليبي خليفة حفتر (رويترز)
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر
السودان

قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ينفي مساندة أي طرف في الصراع السوداني

القوات المسلحة الليبية: "نقوم حاليا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، ومستعدون للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال"

العربية.نت، وكالات
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نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، التي يقودها خليفة حفتر، اليوم الخميس، تقديم الدعم لطرف ضد الآخر من طرفي الصراع الدائر في السودان.

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في بيان: "تنفي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية نفيا قاطعا تقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر في السودان".

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وأضاف أن القوات المسلحة الليبية "تقوم حاليا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، وبأننا مستعدون للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال".

وما إن تبادلت الأطراف السودانية المتنازعة الاتهامات بخرق هدنة وقف إطلاق النار بعيد مضي ساعات قليلة على بدء سريانها، حتى تعالى صوت دوي الرصاص، واشتعلت نيران المواجهة بيت الطرفين ثانية في الساعات الأولى من صباح الخميس.

فقد دوت الانفجارات وسمعت في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم، وتحديدا حول مقر الجيش والقصر الجمهوري.

تبادل إطلاق النار واشتباكات عنيفة في الخرطوم.. رغم الهدنة السودان السودان تبادل إطلاق النار واشتباكات عنيفة في الخرطوم.. رغم الهدنة

وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب في محيط القيادة العامة بالخرطوم بعد سماع دوي انفجارات، فيما تم سماع دوي قذائف وتبادل لإطلاق النار في محيط المنطقة.

وأفاد مراسلونا باندلاع حريق بمتجر أسلحة امتد بدوره إلى مبانٍ سكنية في منطقة "الخرطوم 2"، فيما سُمعت نداءات استغاثة من سكان المنطقة بعد اندلاع الحريق بسبب الاشتباكات.

وقبلها، أفاد مسؤول في قوى الحرية والتغيير، بأن الهدنة فاشلة حتى الآن، ولن تصمد.

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