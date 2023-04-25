خطوة احترازية.. الجيش الليبي يغلق الحدود مع السودان

أغلق الجيش الليبي، الحدود مع السودان بسبب الاضطراب الأمني الذي تشهد عاصمته الخرطوم وعدة مدن بالبلاد، نتيجة مواجهات عسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

فقد أعلنت مصادر من القيادة العامة للجيش الليبي، أن الأخير قرّر إغلاق الحدود المشتركة مع دولة السودان خلال الساعات الماضية، كما أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة الكفرة، واستنفرت قواتها في المنطقة، وفقا لما نقلته صحيفة "المرصد الليبية".

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خطوة احترازية

وجاء قرار الجيش الليبي بإغلاق الحدود مع السودان كخطوة احترازية، مع استمرار الصراع بين الجيش وقوات الدع السريع في السودان، دون وجود بوادر لحل قريب، فيما دعا المجتمع الدولي وكذلك القوى المدنية في السودان إلى التهدئة وإلى ضرورة التزام الطرفين بالهدنة.

وتثير الاشتباكات العنيفة التي اندلعت منذ اكثر من أسبوع، بين القوات المسلحة المتنافسة في السودان قلق ليبيا من احتمال تمدد الصراع و انتشار هذه الاضطرابات عبر الحدود التي تشهد بطبعها فوضى أمنية.

الميناء الأهم

منطقة مفتوحة

إلى ذلك، يبلغ طول الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد 382 كم، وهي منطقة مفتوحة تستغلها المجموعات المسلحة والعصابات الإجرامية لتهريب المهاجرين والسلع.

يذكر أن المنفذ الحدودي بين البلدين يخضع لسيطرة الجيش الليبي باعتباره يقع جنوب البلد وسبق وتم توقيع اتفاقية رباعية لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر في مايو عام 2018، بهدف تأمين الحدود المشتركة للحد من الجرائم العابرة للحدود.