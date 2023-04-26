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بوتفليقة السعيد
السعيد بوتفليقة
الجزائر

الجزائر.. تفاصيل جديدة عن محاكمة شقيق بوتفليقة ومن معه

السعيد بوتفليقة متابع بتهم منح حماية مشبوهة لبعض رجال الأعمال وتكوين ثروة مالية وتبييضها في الخارج

العربية.نت _ وكالات
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التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، تأييد الحكم الصادر (12 سنة سجنا نافذا) ضد السعيد بوتفليقة، المتابع في قضايا فساد رفقة 71 متهما آخرين أغلبهم رجال أعمال سابقين.

وقد تمت متابعة شقيق ومستشار رئيس الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة بتهم "منح حماية مشبوهة لبعض رجال الأعمال وتكوين ثروة مالية وتبييضها في الخارج".

عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد
عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد
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والتمس النائب العام أيضا تأييد العقوبات الصادرة في حق رجال الأعمال السابقين محيي الدين طحكوت (15 سنة سجنا نافذا)، علي حداد (12 سنة سجنا نافذا)، أحمد معزوز (12 سنة حبسا نافذا) والإخوة كونيناف (10 سنوات سجنا نافذا).

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كما تم التماس تأييد الحكم الصادر في حق البرلماني السابق الطاهر ميسوم المدعو "سبيسيفيك" والرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، عبود عاشور، اللذين تمت إدانتهما من قبل المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.

وطالبت النيابة العامة بتأييد أوامر مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية والأموال التي تم حجزها بموجب أوامر الحجز.

وقد سبق إدانة المتهمين من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في فبراير الماضي بأحكام تتراوح ما بين عامين و15 سنة سجنا نافذا.

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