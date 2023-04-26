فريق كرة إيطالي شهير يهدد مطعماً جزائرياً.. فما القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل في الجزائر، خبرا مفاده اتصال فريق "أي سي ميلان" الإيطالي لكرة القدم بمطعم يقع في مدينة تيارت بالغرب الجزائري، فما هي التفاصيل؟

"شعار النادي في مطعم والنادي الأحمر يندد"

تفاصيل القضية تعود لمطعم أكل سريع يحمل اسم نادي أي سي ميلان وشعاره، حيث كشف صاحب المطعم في فيديو أن الفريق الإيطالي العريق تواصل مع المطعم وهذا من أجل الاسم والشعار وبعض التفاصيل الأخرى، حيث طالب النادي المطعم بحذف كل متعلقات النادي من المطعم والتوقف عن استغلال اسم أي سي ميلان.

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"كيف عرف الفريق الإيطالي بالمطعم الجزائري؟"

رواد المواقع استفسروا عن طريقة معرفة النادي بالمطعم، الذي يعتبر صغيرا ويقع في مدينة في الغرب الجزائري، هنالك من رجح إمكانية أن الذكاء الاصطناعي لفيسبوك هو من كشف اسم المطعم تحت لواء الخصوصية وحقوق الملكية، أما صاحب المطعم فقال بأن أشخاصا تواصلوا مع النادي من أجل المحل واسمه.

من جهتها أكدت مديرية التجارة لولاية تيارت بأن الفريق لم يتواصل معها مباشرة، وحسب صاحب المطعم فالمحل سيغلق فقط لحذف الشعار والاسم وبعض تفاصيل النادي.