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خفر السواحل التونسي يساعد مهاجرين تم انتشالهم من البحر (أرشيفية من رويترز)

رقم غير مسبوق.. تونس تنتشل جثث 210 مهاجرين في 10 أيام

العربية.نت - وكالات
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مع تزايد حوادث غرق مهاجرين يبحرون باتجاه السواحل الإيطالية، كشف العميد بالحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي الجمعة أن قوات خفر السواحل انتشلت خلال اليومين الماضيين 41 جثة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 210 خلال 10 أيام فقط.

وقال الجبابلي وهو متحدث باسم الحرس الوطني، لرويترز، إن عدد الجثث التي جرى انتشالها خلال الأيام العشرة الماضية ارتفع إلى 210 وهو رقم غير مسبوق.

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"معظمها مشوهة ومتحللة"

كما أضاف أن "خفر السواحل عثر على 41 جثة، معظمها مشوهة ومتحللة... ليرتفع عدد الجثث المنتشلة منذ 17 أبريل حتى الآن إلى 210".

يشار إلى أن السلطات الصحية في صفاقس تشكو بأن طاقة المشرحة نفدت.

وخلفت حوادث غرق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وسوريا والسودان عشرات المفقودين.

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