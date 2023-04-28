رقم غير مسبوق.. تونس تنتشل جثث 210 مهاجرين في 10 أيام

وضع القراءة
100% حجم الخط
مع تزايد حوادث غرق مهاجرين يبحرون باتجاه السواحل الإيطالية، كشف العميد بالحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي الجمعة أن قوات خفر السواحل انتشلت خلال اليومين الماضيين 41 جثة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 210 خلال 10 أيام فقط.
وقال الجبابلي وهو متحدث باسم الحرس الوطني، لرويترز، إن عدد الجثث التي جرى انتشالها خلال الأيام العشرة الماضية ارتفع إلى 210 وهو رقم غير مسبوق.
مادة اعلانية
"معظمها مشوهة ومتحللة"
كما أضاف أن "خفر السواحل عثر على 41 جثة، معظمها مشوهة ومتحللة... ليرتفع عدد الجثث المنتشلة منذ 17 أبريل حتى الآن إلى 210".
يشار إلى أن السلطات الصحية في صفاقس تشكو بأن طاقة المشرحة نفدت.
وخلفت حوادث غرق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وسوريا والسودان عشرات المفقودين.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مشاهد لم تألفها الخرطوم.. أكياس رمل ترتفع ضد السرقاتمنذ أسبوعين تقريبًا لم تعد الخرطوم كما كانت، ماتت فيها كل مظاهر الحياة، بينما تئن تحت وطأة الاشتباكات، وفرار السكان.ولا تكاد تمر ساعة منذ تفجر الصراع ... السودان
-
شاهد ترمب يسخر من بايدن ويقلده: أين أنا.. كيف أخرج؟جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التصويب على خصمه اللدود، الرئيس الحالي، جو بايدن. فبعد أن كان يصفه بالنعسان، بدأ يصوب نيرانه اليوم على "قدراته ... أميركا
-
اشتباكات قرب القصر الرئاسي بالخرطوم.. وقتال في بحريبعد الهدوء الحذر الذي ساد العاصمة السودانية، الخرطوم، خلال الساعات الماضية، إثر موافقة طرفي الصراع، الجيش والدعم السريع، على تمديد الهدنة لـ 72 ساعة ... السودان
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية