لحل النزاع الليبي.. لقاء يجمع صالح والمشري في القاهرة

يلتقي رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال الساعات القادمة، في العاصمة المصرية القاهرة، في محاولة جديدة لدعم عملية وضع قوانين الانتخابات وحلّ النزاع في ليبيا.

وقالت وسائل إعلام محليّة إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري وصل أمس الجمعة إلى القاهرة، التي يتواجد فيها منذ أيام رئيس البرلمان عقيلة صالح، وأنهما سيجتمعان في لقاء مرتقب.

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يأتي هذا اللقاء، تمهيداً لبدء مفاوضات مرتقبة للجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة، والتي تعقد عليها آمال كبيرة لحلّ الخلافات القانونية والوصول إلى حلول مرضية تضع البلاد على سكّة الانتخابات.

ومن المرجحّ أن تناقش اللجنة في اجتماعاتها تشريعات الانتخابات البرلمانية، على غرار السلطة التشريعية بغرفتيها البرلمان ومجلس الشيوخ، وتتفاوض بشأن شروط الترشح وكيفية توزيع الدوائر الانتخابية، إلى جانب تشريعات الانتخابات الرئاسية، والتي مثلّت محور الخلافات بين الأطراف الليبية خلال الفترة الماضية، خاصة التي تتعلّق بشروط الترشح إلى الرئاسة، وكذلك صلاحيات الرئيس القادم، والتي طالما شكلّت تهديدا للانتخابات.

فرصة أخيرة

وقد تكون مفاوضات هذه اللجنة المشتركة التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة، بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، إذ يجيز البرلمان ترشحهم، فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح.

والأسبوع الماضي، دعت البعثة الأممية إلى ليبيا، لجنة 6+6 إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدم باتجاه تنفيذ الانتخابات بحلول شهر يوليو 2023، وأكدت استعدادها لدعمها في أعمالها.

في هذه الفترة، ثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام سياسي جديد دائم ومستقر.