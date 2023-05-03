شاهد.. النيران تلتهم مبنى مصرف في تونس

اندلع حريق كبير، مساء اليوم الأربعاء، بالمقر المركزي لمصرف الزيتونة، بتونس العاصمة، أدى إلى احتراق كافة المبنى.

والتهمت النيران كافة طوابق المبنى وفق لما أظهرته لقطات مرعبة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت كذلك تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطت سماء العاصمة تونس.

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ووصل الحريق الذي بدأ في الطوابق السفلية من مبنى المصرف بسرعة إلى الطابق العلوي، ثم امتد إلى أن شمل المبنى بكامله تقريبا.

وقالت سلطات الحماية المدنية، أن عشرات من رجال الإطفاء يعملون الآن على إخماد الحريق، وتمكنوا من إجلاء كل من في المبنى من دون أي خسائر في الأرواح، بينما لم يعرف إلى حد الآن سبب اندلاع النيران.

ومصرف الزيتونة هو مصرف تجاري إسلامي تونسي مختص في المالية الإسلامية، تأسس في عام 2009 من طرف رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي محمد صخر الماطري، وفتح البنك للعموم في عام 2010، وهو يعتبر أول بنك إيداع تونسي يعتمد المصرفية الإسلامية.

تحت إشراف البنك المركزي

بعد الثورة التونسية وهروب صهر الرئيس، أصبح البنك على ملك الدولة التونسية بالتشارك مع عدة مؤسسات أخرى، وأحيل تحت إشراف البنك المركزي التونسي مؤقتا.

في عام 2018، باعت الدولة حصتها إلى مجموعة قطرية، ويملك بنك الزيتونة شبكة فروع في كامل ولايات الجمهورية.