رئيس تونس يقيل وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
تعقب إقالات أخرى شملت 5 وزارات
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، وزيرة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية أثرّت على عمليات توريد المنتجات البترولية.
وقالت الرئاسة التونسية، في بلاغها المقتضب، إن سعيّد أصدر أمرا بإنهاء مهام الوزيرة، دون الإشارة إلى أسباب إقالتها، وهي التي توّلت منصبها في حكومة نجلاء بودن، منذ شهر أكتوبر من عام 2021، والتي تعقب إقالات أخرى شملت 5 وزارات.
وإقالة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، هي سادس تغيير تشهده حكومة نجلاء بودن هذا العام، بعد تغيير وزراء الخارجية والداخلية والتجارة والتربية والزراعة.
وكان آخر نشاط للوزيرة، يوم الخميس، عندما أشرفت على وضع حجر الأساس لبناء مصنع ألماني ثاني مختص في تكنولوجيا ومعدات السيارات بضواحي العاصمة تونس، كما ألمحت في تصريحات صحفية إلى إمكانية الزيادة في أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة وتحدثت عن وجود برنامج لإعادة توجيه الدعم عن الوقود لمستحقيه.
والعام الماضي، رفعت حكومة تونس أسعار الوقود لـ5 مرات متتالية ضمن إجراءات تستهدف مواجهة ارتفاع أسعار البترول في العالم وتقليل عجز الموازنة العامة.
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