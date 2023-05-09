اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Rached Ghannouchi, the head of Islamist Ennahda party and former speaker of the parliament, during an interview with Reuters at his office in Tunis, Tunisia, July 15, 2022. REUTERS/Zoubeir Souissi
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

قضاء تونس يصدر حكماً جديداً بسجن الغنوشي

مذكرة الإيداع بالسجن الجديدة بحق رئيس حركة النهضة تتعلق بتهم موجهة إليه بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة

العربية.نت - منية غانمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

صدرت مذكرة إيداع بالسجن أخرى في حق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة، أصدر مساء الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن بحق الغنوشي في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة "أنستالينغو" المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.

مادة اعلانية

وهذه القضية تتعلّق بشبهات تبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات 27 شخصاً، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.

ووجه القضاء للمشتبه بهم تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية.

الرئيس التونسي: لا يمكن أن تستقيم الدولة إلا بوضع حد للمفسدين المغرب العربي الرئيس التونسي: لا يمكن أن تستقيم الدولة إلا بوضع حد للمفسدين

وصدر الحكم بسجن الغنوشي، اليوم، رغم رفضه حضور جلسة التحقيق وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بسجن المرناقية، للمثول أمام قاضي التحقيق.

ومنذ نحو 3 أسابيع، أوقفت السلطات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينها نائبي الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بين أردوغان وكيليتشدار.. لمن يصوت الأكراد في الانتخابات التركية؟ بين أردوغان وكيليتشدار.. لمن يصوت الأكراد في الانتخابات التركية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط