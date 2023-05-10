فيديو.. مقتل عنصر أمن بإطلاق نار في تونس والقضاء على المهاجم
إطلاق النار وقع خارج كنيس يهودي في جربة
آظهرت صور متداولة حصول إطلاق نار بمحيط كنيس يهودي في جربة التونسية.
مقتل رجل أمن بإطلاق نار على كنيس يهودي يدعى "الغريبة" في جزيرة #جربة التونسية#تونس#العربية pic.twitter.com/gDv70JwAwz— العربية (@AlArabiya) May 9, 2023
وذكرت إذاعة (موزاييك) التونسية يوم الثلاثاء أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على قاتل فرد أمن بمركز أغير البحري بجزيرة جربة.
وأفادت الإذاعة بأن تبادلا لإطلاق النار وقع بالمنطقة بعد مقتل فرد الأمن واختفاء سلاحه.
ونقلت إذاعة (ديوان إف.إم) التونسية عن مصادر أمنية قولها إن فرد أمن مفصولا من الخدمة نفذ الهجوم في جربة، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين السياح في الجزيرة.
وأضافت المصادر أنه جرى تأمين جميع السائحين المتواجدين في جربة والمنطقة السياحية بالجزيرة.
وأكدت المصادر أن إطلاق النار وقع بالميناء وليس داخل الكنيس اليهودي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء الثلاثاء أن إطلاقا للنار استهدف كنيسا يهوديا في جربة.
لكن في وقت لاحق ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن إطلاق النار وقع خارج الكنيس وليس بداخله، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات بين زوار الكنيس.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرت إعادة عدد كبير من اليهود المتواجدين في الكنيس إلى الفنادق وتأمينهم.
وبدأ يوم الاثنين في جزيرة جربة التونسية الطقوس الرسمية لموسم الحج اليهودي إلى كنيس الغريبة، أقدم المعابد اليهودية في شمال أفريقيا، وسط إقبال كبير من تونس وخارجها ومشاركة رسمية.
ويتوافد اليهود من أنحاء العالم على جربة للحج في المعبد الذي يعود تاريخه إلى ما قبل أكثر من 2500 عام، ويعد أيضا مزارا سياحيا مهما، ويضم إحدى أقدم نسخ التوراة.
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