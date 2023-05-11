رئيس تونس: هجوم جربة هدفه ضرب وزعزعة الدولة
نفذّ رجل أمن هجوما قرب كنيس، أسفر عن مقتل 6 أشخاص من بينهم 3 رجال شرطة واثنين من الزوّار
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن الهجوم الذي استهدف محيط كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة، هدفه ضرب الدولة وزعزعة استقرارها.
ومساء الثلاثاء، نفذّ أحد رجال الأمن هجوما قرب كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة شرق البلاد، أسفر عن مقتل 6 أشخاص من بينهم 3 رجال شرطة واثنين من الزوّار، أحدهما فرنسي الجنسية.
وفي أول تعليق على ذلك، قال رئيس تونس قيس سعيّد في كلمة خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، مساء الأربعاء، إن "هذه العملية الإجرامية التي جدّت في جزيرة جربة غايتها زرع بذور الفتنة وضرب الموسم السياحي وضرب الدولة و زعزعة استقرارها".
وتعهدّ سعيّد بحفظ أمن واستقرار التونسيين والأجانب، مشدّدا على أن "الدولة قوية بمؤسساتها وبقواتها العسكرية والأمنية ولن يقدر عليها أي أحد، وأن تونس أرض التسامح والتعايش السلمي".
وأضاف " أطمئن العالم كلّه بأنّ تونس ستبقى آمنة مهما حاولوا هؤلاء المجرمون زعزعة الاستقرار فيها، وسنعمل على حفظ الأمن داخل المجتمع ومثل هذه العمليات الإجرامية التي تعاني منها الكثير من الدول".
ونُفّذ الهجوم المسلّح الذي فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على دوافعه، بينما كان العديد من المصلّين اليهود يشاركون في موسم الحجّ السنوي في كنيس الغريبة.
وأثار هذا الحادث مخاوف من تأثرّ صناعة السياحة في جزيرة جربة، إحدى أهمّ الوجهات السياحية في البلاد.
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