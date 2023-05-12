ليبيا.. سقوط قتلى في اشتباكات مسلّحة بالزاوية

قتل شخصان على الأقل خلال اندلاع اشتباكات عنيفة ليل الخميس الجمعة، بين المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية غرب ليبيا، التي يتنامى فيها الفراغ الأمني وتسيطر عليها الميليشيات.

وتدور الاشتباكات داخل الأحياء السكنية باستعمال الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف، بين عناصر ينتمون لجهاز مكافحة الإرهاب ومجموعة مسلحة قبلية أخرى على خلفية مقتل أحد سكان المدينة، مما أدى إلى سقوط قتلى واحتراق مركز صحّي وتضرر مبانٍ أخرى.

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ووثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حدّة هذه الاشتباكات، حيث تم إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين، وسط مخاوف من تصاعدها خلال الساعات القادمة مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة.

خلافات وصراعات

واندلعت المواجهات، بعد ساعات من زيارة رئيس الأركان في المنطقة الغربية محمد الحداد لمدينة الزاوية، وإشرافه على وضع الترتيبات الأمنية داخلها.

وفي مرات كثيرة، شهدت مدينة الزاوية اشتباكات مسلحة بين الميليشيات المسيطرة عليها التي تتبع حكومة الوحدة الوطنية، لكنها ترتبط بعلاقات متوترة فيما بينها، وتوجد بينها خلافات وصراعات على مواقع النفوذ وخاصة على خطوط تهريب الوقود والمهاجرين.

#الآن طرفي المجموعات المسلحة ترفض دخول طب الطوارئ لإنقاذ الناس العالقين في الاشتباكات #الزاوية pic.twitter.com/JhuSI6y05c — وادي دينـــار (@wady_dynar) May 11, 2023

وهذا الوضع أثار غضب الأهالي، الذين خرجوا في عدّة مرات، للمطالبة بتطهير المدينة من المجرمين والمسلّحين وضبط الأمن داخلها، لاسيما بعد تكرّر مشاهد العنف وارتفاع معدلات الجريمة، في سطوة الميليشيات المسلّحة على كافة مناحي الحياة داخل المدينة، وتراجع دور الدولة.